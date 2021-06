Fik pludselig 100.000 kroner af hemmelig giver

Du kan se kampene fra gyserafslutningen i 2. division lørdag i Ekstra Bladet+.

De seneste dage har der været noget at smile af i traditionsklubben, selvom den ligger under stregen inden sidste runde lørdag.

2. divisionsklubben Brønshøj Boldklub har fået skudt 100.000 kr. ind i klubben af en anonym giver.

Det store beløb betyder meget for 'Hvepsene'.

- Det kom fuldstændig ud af den blå luft. Det er simpelthen så lækkert for os, det må jeg sige, siger Brønshøj-direktør Claus Wiingaard til Ekstra Bladet.

- Vi sagde 'er det nu rigtigt'. Vi er dybt taknemmelige for, at der er nogle, der gør det her.

- Det er helt fantastisk, især i sådan en lille arbejderklub som vi reelt er.

Klubben fra Tingbjerg Ground har fået en kæmpe gave. Arkivfoto: Per Folkver

Det er ikke afgjort, hvad alle pengene skal bruges på, og det afhænger da også om Brønshøjs situation den kommende sæson. Lørdag skal det afgøres, om klubben overlever eller skal ned i Danmarksserien.

- Hvis vi rykker ned, så mister vi indtægter på cirka 300.000 alene i nedrykningen.

Nogle af pengene, som klubben har fået i gave, kan dog bruges på at hjælpe spillerne.

- Vi kan arrangere noget mad for spillerne efter hver træning eller to gange om ugen, så der er et gode til dem. Måske de unge spillere kan få en boks hjem med mad, siger Claus Wiingaard.

Inden sidste spillerunde ligger Brønshøj under stregen med 23 point. Der er et point op til Avarta på den rigtige side af stregen.

Nummer 11-14 rykker ned - se stillingen her.

