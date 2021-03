Helt tomt stadion: Aldrig solgt så mange billetter

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+

Danske fodboldfans vil tilbage på de mange stadioner, straks det er muligt.

Selvom Brønshøjs fans må se kampene hjemme fra sofaen, havde de alligevel købt billetter til lørdagens kamp mod AB Tårnby i stor stil.

Virtuelle billetter, naturligvis.

Der blev købt så mange billetter, at rekorden fra 2010 blev slået.

Det skal tilføjes, at billetterne til 2. divisionskampen kostede 25 kr. stykket.

Billetprisen mod AGF for 11 år siden har formentlig været lidt højere. Ikke desto mindre er det ganske imponerende med over 2.000 solgte billetter.

- En supporter kom med det her, om man ikke skulle gøre det ekstraordinært denne her gang og prøve at slå den tilskuerrekord, der var, siger Brønshøjs sportschef, Thomas Ibsen, til Ekstra Bladet.

- Så har det spredt sig ud til rigtig mange mennesker, der har været inde og indbetale.

Trods et Tingbjerg Idrætspark uden tilskuere på tribunerne er der blevet solgt masser af billetter til lørdagens kamp. Arkivfoto: Per Folkver

Sportschefen jubler over den store støtte.

- Det siger noget om, at vi har en virkelig fed klub, som betyder rigtig meget for mange mennesker.

- Brønshøj er en speciel klub, som, jeg tror, rammer rigtigt bredt, og mange har en relation til Brønshøj, så det er mega fedt og en kæmpe støtte i de her tider, siger Thomas Ibsen.

Brønshøj slog AB Tårnby 2-0 og ligger 11'er i 2. divisions gruppe 2.

Se begge mål i klippet øverst.

