Holdkammeraterne griner af magisk solomål

Brønshøjs Mathias Veltz scorede et fantastisk solo-mål, hvor han afdriblede flere modstandere - se scoringen her

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+

Fansene, der endelig var tilbage på Tingbjerg Idrætspark, fik i høj grad noget for pengene lørdag eftermiddag.

I slutminutterne af Brønshøjs opgør i 2. division mod Roskilde KFUM tog hjemmeholdets Mathias Veltz sagen i egne fødder, da han med flere fodrulninger driblede sig gennem KFUM-forsvaret og scorede.

SE DET MAGISKE MÅL I KLIPPET ØVERST

Mathias Veltz leverede en vild solo-tur og afgjorde kampen.

Den 24-årige Brønshøj-angriber var netop skiftet ind, da han tryllede sig udenom modstanderne.

- Det var en fantastisk følelse, da den gik ind. Der var ingen tvivl om, at jeg skulle direkte ned foran fansene, siger Mathias Veltz til Ekstra Bladet.

- Alle holdkammeraterne kommer hen og griner lidt og siger: 'Hvor fanden kommer det fra?', og så bliver jeg lidt gladere for målet.

- Det var en vigtig kamp for at komme over nedrykningsstregen.

Med 2-0-sejren rykker Brønshøj forbi netop KFUM og op på tiendepladsen, der sikrer overlevelse.

Der resterer seks kampe af sæsonen. Stillingen kan ses her.

Se eller gense hele kampen i Ekstra Bladet+.

Da fansene ikke måtte komme på stadion, solgte Brønshøj alligevel rekordmange billetter til én kamp - læs mere her.