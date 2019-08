Hvepsene tog imod bundholdet på Tingbjerg Ground, hvor 'Københavns smukkeste' trofast havde taget plads. Stemningen var i top, og på papiret skulle hjemmeholdet da også gerne hive en sejr hjem. Sådan gik det ikke. Hvepsene nåede dog at pynte lidt på resultatet, da de fik scoret på et straffe. Men resultatet blev stadig et nederlag til Madsens tropper.

Se highlights øverst i artiklen