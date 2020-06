Trods grønt lys: Frygter helbredet

Brønshøj Boldklub mener blandt andet, at spillerne obligatorisk i 2. division burde blive testet for coronavirus

Mandag bekræftede Divisionsforeningen, at datoen for genoptagelsen af 2. divison var på plads. Således skal spillerne i landets tredje bedste række allerede i aktion i den kommende weekend, skriver mediet bold.dk.

Hos Brønshøj Boldklub er man dog langt fra enige i, at det er en god idé at genoptage ligaen med så kort varsel. I stedet frygter klubbens adm. direktør, Dennis Kjeldsen, for spillernes helbred.

- Vi er reelt set bekymrede for spillernes helbred, og vi er bekymrede over, at man skal spille seks kampe inden for tre uger, siger Dennis Kjeldsen til Ekstra Bladet.

Spillerne bør testes

Samtidig er man hos Brønshøj meget forundret over, hvorfor 2. division ikke indgår i Divisionsforeningens protokol for, hvordan man sundhedsmæssigt skal forholde sig til coronavirussen.

I protokollen er der klare regler for, at spillerne skal testes i både Superligaen og 1. division, men landets tredje bedste række indgår ikke i dette. I Brønshøj-lejren mener de dog, at det er forkert ikke at teste spillerne for coronavirus.

- Jeg kan ikke se logikken, når vi også har et ansvar over for vores spillere. Man kan godt teste i Superligaen og 1. division, men man skal ikke teste spillerne i 2. division, siger Brønshøj-direktøren.

Dokument afslører: FCK i stor corona-bommert

Så I efterspørger, at spillerne skal testes eller?

- Ja, altså hvis du kigger på, hvad der skete forleden, så var det, at FCKs målmandstræner, Kim Christensen, blev testet positiv. Han beskrev derefter, at han var overrasket over det, fordi han ikke havde symptomer, og han følte sig ikke syg. Jeg siger så bare, at her har man et testeapparat i Superligaen og 1. division, og der kan man jo sige, at det med at teste har vist sig at have en virkning sådan helt reelt.

- Derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor man ikke også skal teste spillerne i 2. division, når spillerne i Superligaen og 1. division bliver testet. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvad der skulle være den logiske forklaringen i, lyder det fra Dennis Kjeldsen.

Allerede tirsdag vil klubberne i 2. division over et videoopkald blive orienteret om samtlige regler for, hvordan man vil afvikle den resterende del af 2. division.

Turneringen er desuden blevet skåret markant ned. Der vil således kun være seks spillerunder, hvor holdene vil spille tre kampe på hjemmebane og på udebane. 2. division vil blive afsluttet 4. juli.

