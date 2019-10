Vanløse mistede afgørende skridt i toppen

Vanløse tabte 0-2 ude mod Brønshøj og får nu mere end svært ved at indhente FC Helsingør i toppen af ligaen

Hvis man vil hamle op med FC Helsingør i ligaen, er der ikke råd til svipsere.

Vanløse, der fortsat er Helsingørs nærmeste konkurrent, tog til Brønshøj for at møde ligaens 4. plads. Aftenen forinden havde Helsingør sikret sig klubbens 11. sejr ud 14 mulige og udbygget deres forspring til 8 point, så for Vanløse var det kun en sejr, der talte.

Længe var der stillingskrig, men efter godt en time fik Kevin Bechmann prikket hul på bylden, og da Mads Rønne bidrog med endnu en kasse 10 minutter senere, var Vanløses skæbne beseglet.

Med 8 point op til FC Helsingør er det svært at forestille sig, at nogen vil være i stand til at udfordre klubben fra Nordsjælland.