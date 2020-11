Brønshøj hentewde uafgjort ude mod Avarta

Kampens første scoring faldt til Brønshøj efter 31 minutter, da Emil Vatani viste målnæse og sendte bolden i kassen. De formåede ikke at fastholde føringen til slutfløjt. Efter 54 minutter udlignede Avarta til slutresultatet 1–1 og sikrede sig dermed et point fra kampen, da Mikkel Eslund sendte bolden ind bag keeperen.Efter pointdelingen er Avarta fortsat på 13. pladsen i 2. Division Grp. 2. Dagens uafgjorte resultat skal de forsøge at forbedre på lørdag, hvor KFUM Roskilde venter på udebane. Brønshøj ligger efter det ene point resultat stadig på 12. pladsen i 2. Division Grp. 2. De skal på lørdag forsøge at få fuldt udbytte, når Slagelse B&I venter på hjemmebane.

