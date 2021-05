Efter 27 minutter faldt kampens første mål til Skovshoved, da Durim Qamili bragte hjemmeholdet foran. Kampens andet og sidste mål stod Skovshoved også for og efter 70 minutter stod der 2–0, da Oliver Lassen kom på måltavlen.Sejren betyder, at Skovshoved rykker to placeringer frem og ligger på en 11. plads i 2. Division Grp. 2. Brønshøj fortsætter deres dårlige stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 13. plads i tabellen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk