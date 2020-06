Comeback sikrer B 93-sejr over FC Sydvest 05 Tønder

Der skulle ikke gå særlig lang tid før, FC Sydvest 05 Tønder noterede sig kampens første mål, da Christian Degn fik bolden forbi B 93s målmand.Efter 15 minutter udlignede B 93 til 1–1, da Mican Atici fik bolden i mål.Mican Atici var endnu engang farlig foran mål og scorede igen til 2–1 efter 28 minutter.Efter 82 minutter slog B 93 sejren fast med opgørets sidste scoring,B 93 fortsætter med sejren deres gode form og ligger i øjeblikket på en førsteplads i 2. Division Kvalifikationsspil. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på onsdag på hjemmebane mod Vejgaard. Nederlaget ændrer ikke FC Sydvest 05 Tønders øjeblikkelige placering i 2. Division Kvalifikationsspil, hvor det fortsat ligger på 6.pladsen. I næste runde venter en udekamp mod Holbæk.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk