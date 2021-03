Comeback sikrer Brabrand-sejr over Holstebro Boldklub

Holstebro Boldklub noterede sig allerede det første mål efter 13 minutter, da Lasse Lilbaek viste målinstinkt og sendte bolden i nettet.Efter 32 minutter kæmpede Brabrand sig tilbage og udlignede til 1–1, da Mike Kaljo nettede på straffespark.Mike Kaljo scorede det afgørende mål i det 89. minut til resultatet 2–1 til Brabrand.Brabrand overhaler med sejren FC Sydvest 05 Tønder og ligger på niendepladsen. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 1, og her venter Dalum IF på udebane. Efter sit tiende nederlag i 13 kampe ligger Holstebro Boldklub på 14. pladsen i tabellen. De skal i næste runde forsøge at revanchere dagens nederlag, når Thisted venter på udebane.

