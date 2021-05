Comeback sikrer Holbæk B&I-sejr over Holstebro Boldklub

Holstebro Boldklub kom godt fra start med kampens første scoring efter ti minutter, efter Lasse Lilbaek scorede.Kun to minutter efter Holstebro Boldklubs føringsmål kunne Holbæk B&I bringe sig tilbage i kampen med stillingen 1–1, da Mads Bobjerg Larsen fik bolden i mål.Frederik Nymark scorede målet, der bragte Holbæk B&I i front 2–1 efter 38 minutter.Efter 80 fik Jeppe Illum sit andet gule kort, hvilket resulterede i at han måtte tidligt i bad. På trods af udsigterne til at skulle spille en mand i undertal resten af kampen, lykkedes det Holbæk B&I at få bolden i nettet.Holbæk B&I cementerede sejren i det 84. minut til slutresultatet 3–1, da Malte Sjoerslev scorede på et straffespark.De tre point betyder, at Holbæk B&I overhaler FC Sydvest 05 Tønder i tabellen, og nu ligger nu på 11. pladsen. Efter det 17. nederlag i sæsonen ligger Holstebro Boldklub på 14. pladsen i tabellen.

