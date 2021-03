Dalum IF taber med to mål til FC Sydvest 05 Tønder

Efter blot 15 minutter scorede FC Sydvest 05 Tønder det første mål i kampen, da Martin Egelund nettede.Dalum IF formåede at holde hovederne kolde og udlignede til 1–1 efter 29 minutter, da Fiton Durguti sendte bolden i nettet.Kampens tredje mål blev scoret af Christian Degn, som bragte FC Sydvest 05 Tønder i front igen 2–1.Marco Hansen cementerede sejren med en sin scoring til slutresultatet 3–1 efter 83 minutter.FC Sydvest 05 Tønder ligger fortsat på en tiendeplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er den 5. april, når Thisted venter på udebane. Nederlaget ændrer ikke Dalum IF's øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 1, hvor det fortsat ligger på ottendepladsen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Thisted.

