Dalum IF tog en sikker sejr over SfB-Oure FA

Efter 74 minutters spil scorede Patrick Eilif Schlaikjaer Petersen kampens første mål for Dalum IF. Det andet og sidste mål stod de også for. Efter 80 minutter blev stillingen 2–0, da Alexander G. Nicolajsen sendte bolden i mål.Den gode stime fortsætte dermed for Dalum IF, og de ligger efter deres tredje sejr i træk på en øjeblikkelig femteplads. SfB-Oure FA rykker med nederlaget ikke deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på en 13. plads.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk