Dalum IF vandt over Middelfart efter flot comeback

Allerede efter syv minutter faldt det første mål. Det var Middelfart, som bragte sig i front på en scoring af Casper Johansen.Den tidlige dukkert rystede dog ikke Dalum IF, der efter 13 minutter udlignede til 1–1, da Nikolaj Leth scorede selvmål og sendte bolden i eget net.Peter Kristensen scorede målet, der bragte Middelfart i front igen 2–1 efter 23 minutter.Det tog ikke lang tid før der var udlignet til 2–2, da Frederik Humlegaard satte kuglen i nettet.Middelfart bragte sig tilbage foran i det 42. minut,Efter 67 minutter udlignede Dalum IF til 3–3, og manden bag målet var igen Frederik Humlegaard.Efter 90 minutter sikrede Dalum IF sig sejren med den afgørende scoring, da August Lomholt Nielsen sendte bolden i nettet og gjorde det til 4–3.Sejren betyder, at Dalum IF overhaler Middelfart i tabellen, og nu ligger nu på syvendepladsen. Middelfart ligger efter nederlaget på ottendepladsen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk