Tidligere udenlandsdansker skifter til Dalum

Forsvarsspilleren Alexander Molberg skifter på en fri transfer til Dalum IF i den danske 2. division.

Molberg har både været lejet ud til engelske Wolves og italienske Cagliari, men nu vil han fokusere på sit studie, hvorfor han fortsætter i Dalum.

- Jeg har en forventning om, at jeg skal have mere spilletid i kampene, end hvad jeg har fået det sidste halve årstid. Jeg vil gerne vise, hvad jeg kan, og det håber jeg naturligvis, at jeg får lov til. Jeg skal hvert fald gøre mit og alt, hvad jeg kan for, at jeg opnår den forventning går i opfyldelse, siger 20-årig Molberg til klubbens hjemmeside.

Perfekt match

Dalum, der ligger lidt udenfor Odense, er det perfekte match, vurderer Molberg selv.

- At det blev Dalum IF, var egentligt en ret nem beslutning. Det er en rigtig fin klub med en god træner, som jeg har kendt lige siden jeg var en lille dreng. Og alle drengene har jeg stort set spillet sammen med på et eller andet tidspunkt igennem mine akademi år i Odense Boldklub. Derudover kan jeg også få færdiggjort min uddannelse på Tietgen Handelsgymnasium, som jeg kun mangler et år af, siger han.

Fynboerne imponerede i weekendens kamp mod FC Sydvest, da Dalum vandt 5-1. Samtidig fik Molberg sin debut, da han blev sendt på banen med 25 minutter igen.

