Dansk kaosklub nærmer sig konkurs

Mandag eftermiddag er 2. divisionsklubben Jammerbugt FC blevet erklæret konkurs.

Helt konkret er der afsagt et konkursdekret ved skifteretten i Hjørring, og kurator har nu 14 dage til at betale det skyldige beløb.

Med andre ord, så er Jammerbugt FC erklæret konkurs - men ikke gået konkurs. Endnu.

- Der er afsagt et konkursdekret af retten, og der er nu udpeget en kurator, som i bund og grund er ledelsen i Jammerbugt FC nu, siger vicedirektør og spillerrådgiver i Spillerforeningen, Allan Reese, til Ekstra Bladet.

- Vi er i dialog med kurator, og det er uvist, hvad der præcist kommer til at ske herfra, da spillerne stadig er tilknyttet klubben, som styres af kurator. Det er selvfølgelig ikke sjovt for spillerne at være i denne situation, siger Allan Reese og konkluderer:

- Vi er meget overraskede over, at vi er nået så langt i denne sag. Men vi kan kun forholde os til, at der er afsagt et konkursdekret ved retten mandag, og nu skal vi diskutere sagen med spillerne.

Jammerbugts tyske ejer, Klaus-Dieter Müller er igen-igen under pres. Nu er Jammerbugt erklæret konkurs, og der er endelig deadline om 14 dage. Foto: Henrik Simonsen

Normalt tager et møde i skifteretten ikke meget mere end 15 minutter, men mandagens møde mellem Jammerbugt FC og Spillerforeningen trak ud.

I flere timer var døren ind til retslokalet lukket.

Det er et bevis på, at sagens parter fortsat har vidt forskellige syn på sagens virkelighed.

Den normalt åbenmundede tyske ejer af Jammerbugt FC, Klaus-Dieter Müller, havde ikke mange kommentarer efter mandagens retsmøde.

Han strøg forbi pressen og nåede lige på bidsk facon at proklamere over for TV2 Nord, at 'pengene selvfølgelig kommer', inden han drønede væk i sin bil.

Rent praktisk er det altså nu kurator, der er klubbens ledelse.

Det vil sige, at det også er kurator, der skal vurdere eventuelle købstilbud, da Klaus-Dieter Müller er sat udenfor indflydelse. Men tyskeren har mulighed for selv at finde pengene, som han har gjort tidligere.

Klaus-Dieter Müller har nu 14 dage til at leve op til sit ord, ligesom der er åbnet for andre investorer i Jammerbugt FC.

Jammerbugt FC har tidligere haft overordentligt svært ved at udbetale løn til tiden. Det fik 10. august den konsekvens, at Spillerforeningen indgav en konkursbegæring mod Jammerbugt FC.

