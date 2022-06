Dansk træner købt fri af udenlandsk klub

Den danske træner skal til udlandet.

Efter 2,5 år i 2. divisionsklubben B.93 får cheftræner Thomas Nørgaard nyt arbejde. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Nørgaard er blevet købt fri af en udenlandsk klub. B.93 skriver ikke, hvilken klub det er.

- Jeg har nydt min tid i B.93 sindssygt meget. Det er først og fremmest en fantastisk trup, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med i 2,5 sæson. Dernæst er B.93 en fantastisk klub, som på kort tid er kommet mit hjerte meget nært, siger den 40-årige træner.

- Jeg havde faktisk set meget frem til at påbegynde klubbens nye formiddags set-up efter sommerferien. Det har været en fantastisk arbejdsplads, som jeg helt sikkert vil komme til at savne.

- Muligheden uden for Danmarks grænser synes jeg dog ikke, at jeg kan sige nej til, og jeg ser meget frem til, hvad der venter forude, både på egne vegne, men i særdeleshed på B.93’s vegne. Jeg vil i hvert fald følge med og heppe på afstand.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Thomas Nørgaard, der tidligere har været cheftræner for Lyngby i Superligaen samt AB i 1. division.

Indtil videre vil transitionstræner Lasse Frølund styre B.93's træning, mens Østerbro-klubben de kommende uger vil undersøge markedet for kandidater.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danske fodboldspillere tjener store summer på at udøve deres sport, og mange af dem vælger at investere deres hårdt tjente penge - her kan du læse en top-tre over, hvordan de investerer.