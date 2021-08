Dansker kollapser: Kampen afblæst

Opgøret i fodboldens 2. division mellem FA 2000 og Kolding IF udviklede sig lørdag dramatisk.

Kolding-spilleren Ahmed Daghim faldt om, og kampen blev derfor afblæst.

Det 20-årige fodboldtalent, der tidligere har tørnet ud for FC København, blev hentet af en ambulance, og han har det efter omstændighederne okay.

Det skriver Kolding IF på sin Twitter-profil.

Der er endnu ingen meldinger om, hvad der forårsagede Ahmed Daghims kollaps.

Ekstra Bladet har talt med sportschef i FA 2000, Steffen Dam, der var til stede på stadion.

Han fortæller, at Dhagim varmede op bag det ene mål med et par af sine holdkammerater, da uheldet indtraf.

- Han faldt bare om. Det var fuldstændig som at se Christian Eriksen, siger Steffen Dam.

- Dhagim var ikke engang en del af kampen. Han løb bare nede bag baglinjen, og pludselig faldt han om.

Der var hurtigt folk omkring Kolding-spilleren, som fik hjælp med det samme.

Flere holdkammerater dannede herefter ring om Dhagim. Akkurat som det var tilfældet i Parken, da Eriksen faldt om i EM-kampen mod Finland, beretter Dam.

Efter et stykke tid blev den 20-årige spiller fragtet væk med ambulance, og de første meldinger fra Kolding-lejren er, at han angiveligt har det okay omstændighederne taget i betragtning.

- Det er jo tragisk at se et ungt menneske, der pludselig falder om på den måde. Jeg håber og beder til, at han har det godt. Det er selvfølgelig chokerende at være vidne til, siger Dam.

Ekstra Bladet følger sagen og har forsøgt at kontakte Kolding IF for en kommentar, men det har endnu ikke været muligt.

Ahmed Daghim har tidligere i sin karriere spillet seks førsteholdskampe for FCK.

I januar i år skiftede den talentfulde kantspiller til Kolding, hvor han nu tørner ud i 2. division.