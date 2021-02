Lørdag er 2. division endelig tilbage - se Jammerbugt-Næsby kl. 13 i Ekstra Bladet+

I efteråret blev flere kampe i Nordjylland udskudt. Jammerbugt tyvstarter derfor forårssæsonen i 2. division mod Næsby.

Og holdet fra det nordjyske ligger ganske godt til i 2. divisions ene gruppe.

Jammerbugt har kun to point op til førende Frem, men har to kampe i hånden til at spille sig helt i toppen.

Jammerbugts træner fortæller, at de dog ikke har forventninger om at rykke op i 1. division.

- Opgivelserne peger på os sammen med Frem og B93. Det er ene og alene, fordi vi har gjort det godt, og det er jo fair nok, siger Jammerbugt-cheftræner Bo Zinck til Ekstra Bladet.

Jammerbugt åbner forårssænonen mod Næsby. Foto: Claus Bonnerup

- Det tager vi som et kompliment og er rigtig glade for. Hvis ingen snakkede om os, var det, fordi vi havde gjort det ad helvede til.

- Vores forventninger fra start af var at komme i top-6, altså den tredjebedste række (fra den kommende sæson, red.). Det var vores håb og drøm og er stadig første delmål.

- Men vi har også et delmål med at se, hvor langt vi kan være med, fordi det er pisseskægt.

- Men der er ingen forventninger om, at vi skal rykke op.

Jammerbugt har efter ti kampe endnu ikke tabt i sæsonen. De har vundet syv kampe og spillet tre uafgjort. Foto: Claus Bonnerup

Corona kan få stor betydning

Bo Zinck håber, at oprykningen bliver afgjort, uden at nogle hold bliver ramt af coronavirus.

- Er der nogle, der bliver ramt af corona? Det er min værste frygt. En oprykning kan afgøres af, at nogle bliver nødt til at sidde med et decimeret hold. Det er min værste frygt, at det rammer os.

- Det er den helt store joker i foråret, mener jeg.

Mens der spilles en udsat kamp lørdag, bliver yderligere tre spillet lørdag 6. marts.

Weekenden efter er alle hold i aktion, og du kan derfor se 14 kampe live og eksklusivt hos Ekstra Bladet+ i hver runde.

