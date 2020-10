Dramatisk afslutning i Dalum-sejr over Holstebro

Dalum IF havde været inde i en dårlig stime, som de fik brudt lørdag eftermiddag med en sejr imod Holstebro Boldklub.Opgørets enlige scoring faldt i slutningen af kampen. Manden bag målet var Tais Holm Christensen og stillingen endte dermed 1–0 til Dalum IF.Med sejren rykker Dalum IF to placeringer frem og ligger nu på en ottendeplads. Holstebro Boldklub ligger fortsat på 13. pladsen i tabellen.

