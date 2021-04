Dramatisk afslutning i Næstved-nederlag

Det første mål indtraf efter 33 minutter til FC Roskilde. Det var Magnus Krogh Hansen, som stod for målet.Næstved kom dog stærkt tilbage i det 51. minut med en udligning til 1–1, da Christoffer Thrane kom på tavlen og sendte kampens andet mål i nettet.Magnus Krogh Hansen var i stødet i kampen - han scorede endnu engang til 2–1 efter 58 minutter.Næstved formåede at udligne til 2–2, da Jesper Christiansen sendte bolden i mål.FC Roskilde scorede det afgørende mål i det 88. minut, og manden bag scoringen til 3–2 var Monday Etim.Sejren betyder, at FC Roskilde overhaler Slagelse B&I og KFUM Roskilde i tabellen, og de indtager nu ottendepladsen i 2. Division Grp. 2. De møder i næste runde Nykøbing FC, som på fredag kommer på besøg i. Nederlaget ændrer ikke Næstveds øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 2, hvor det fortsat ligger på femtepladsen. Første mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, når de skal på besøg hos KFUM Roskilde.

