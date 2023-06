EfB-boss reagerer på formands udtalelse: 'Klodset og ærgerligt'

EfB-bestyrelsesformand Palle Kristensen sagde onsdag, at han ikke ser en længerevarende fremtid for Jens Hammer Sørensen som direktør i klubben

- Jeg ser ikke Jens Hammer være en del af EfB på den lange bane, men indtil videre bliver han, fordi vi ikke kan undvære ham i den daglige drift.

- Helt ærligt, så har vi ikke haft tid til at kigge os om efter en ny direktør, men det skal vi da i gang med.

Sådan lød ordene fra EfB's bestyrelsesformand, Palle Kristensen, i Jydske Vestkysten onsdag.

Udtalelsen vakte stor opsigt, fordi klubben netop havde forlænget aftalen med Jens Hammer Sørensen som direktør.

Nu reagerer direktøren selv på sin chefs ord, som han kalder for 'klodsede' og 'ærgerlige'.

- Det er en lidt mærkelig drejning, som den historie fik. Der er jo tale om en forlængelse af min aftale. Den stod til at løbe ud i august, og klubben har bedt mig om at forlænge den, siger Jens Hammer Sørensen til Ekstra Bladet.

- Hvad tænker du om, at han siger, du ikke har en længerevarende fremtid i klubben?

- Det var jeg jo klar over. Selve artiklen synes jeg faldt klodset og uheldigt ud, og det er jeg ærgerlig over. Men det kan vi ikke gøre noget ved nu, siger direktøren.

Vidste det på forhånd

Jens Hammer Sørensen fortæller, at han og Palle Kristensen i forbindelse med kontraktforlængelsen havde aftalt, at det ikke skulle være en længerevarende kontrakt.

- Jeg bor i Randers og har 200 kilometer på arbejde. Det betyder, at jeg sover fem dage om ugen i Esbjerg og er en del væk hjemmefra. Så vi var begge to enige om, at det her ikke var en ny femårig aftale, siger han.

- Synes du, det er klodset af din bestyrelsesformand?

- Det, der er sket, er, at han har udtalt sig til JydskeVestkysten. Og så har nogle andre medier taget et par citater derfra. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, fordi vi så er kommet til at bruge krudt på noget, vi egentlig ikke skulle bruge krudt på.

- Jeg synes heller ikke, det gavner EfB. Jeg synes, det var lidt uheldigt det der. Det må jeg sige, siger Jens Hammer Sørensen.

Har snakket sammen

EfB-direktøren har siden fortalt Palle Kristensen, hvordan han har det med hans udtalelser.

- Palle Guldager Kristensen har været medlem af EfB i en menneskealder, og jeg har et rigtig fint samarbejde med ham. Jeg har sagt til ham, at jeg synes, det faldt uheldigt ud. Og det er vi kommet videre fra.

- Jeg kendte godt præmisserne, og jeg er rigtig glad for at arbejde her.

- Hvis de havde været utilfredse med mit arbejde, så tror jeg ikke, de havde valgt at forlænge det, slutter Jens Hammer Sørensen.