Eks-landsholdsspiller dukker op i 2. Division

Efter to nedrykninger i træk er FC Helsingør blot at finde i landets tredjebedste række, men det håber klubben på at lave om på snart.

Og til det kigger FC Helsingør nærmere på en spiller med et markant cv.

I foråret fik FC Helsingør nye ejere ind anført af amerikanske Jordan Gardner, og ejerne håber på, at klubben kan være i NordicBet Ligaen efter denne sæson, og at man på sigt kan begynde at snuse til dansk fodbolds bedste række, Superligaen.

Derfor skal man heller ikke sige nej, hvis der byder sig en mulighed for at forstærke sig. I FC Helsingør er de i øjeblikket i gang med at vurdere, om den tidligere danske landsholdsspiller Tobias Mikkelsen vil være en forstærkning af truppen.

Mikkelsen trænede således med tirsdag i Helsingør, og det kan ende med, at han skal hjælpe klubben med oprykning.

Tobias Mikkelsen har et spændende CV! Han spillede blandt andet 76 kampe for FCN og scorede 13 mål. Foto: Jens Dreisling

- Det vil jeg ikke afvise, men nu har jeg bare lige trænet med i dag og set forholdene an som sagt. Det er da selvfølgelig interessant, og jeg bor i nærheden med min familie, og med tre børn er der mange ting, som skal hænge sammen. Jeg går lige og tænker over fremtiden, og så må vi se, siger 33-årige Tobias Mikkelsen til Helsingør Dagblad.

Kantspilleren, der har otte landskampe på cv'et, har senest været i Sverige hos Helsingborgs IF, og han har også en fortid i klubber som Rosenborg, Brøndby, Lyngby og FC Nordsjælland, ligesom han har oplevet et eventyr i Australien.

FC Helsingør ligger lige nu nummer 1 med 11 point ned til Vanløse i 2. Divisions Gruppe 1 - der er slutspil i 2. Division i foråret.

Klubben har også tidligere landsholdsspiller Thomas Kristensen i truppen, ligesom den rutinerede angriber Jeppe Kjær scorer masser af mål i klubben fra Nordsjælland.

