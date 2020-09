FA 2000 og Slagelse B&I spiller uafgjort

Sidste gang FA 2000 og Slagelse B&I mødte hinanden, endte det med en 5–3-sejr til FA 2000.

Det blev dog en målløs affære denne lørdag formiddag, da de to hold mødte hinanden igen, og derfor gik begge hold fra kampen med et enkelt point.



FA 2000 rykker med det uafgjorte resultat op på førstepladsen i 2. Division Grp. 2. De møder i næste runde Hillerød Fodbold på lørdag, hvor de skal forsøge at forbedre dagens uafgjorte resultat.

Slagelse B&I fastholder trods pointtabet deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på ottendepladsen. I næste runde venter en hjemmekamp mod Næstved, hvor de får en ny mulighed for at sætte tre point ind på kontoen.

