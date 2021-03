FA 2000 og Vanløse IF måtte nøjes med pointdeling

Med et nederlag til Avarta fra seneste runde kom Vanløse IF ind til kampen med et dårligere udgangspunkt end FA 2000, som vandt over Brønshøj. I dag blev det dog til et enkelt point for hjemmeholdet efter et målløst opgør.Vanløse IF ligger efter pointdelingen fortsat på en sjetteplads i 2. Division Grp. 2. Dagens remis skal i næste runde forbedres mod Nykøbing FC, som venter på udebane 5. april. FA 2000 fastholder trods pointtabet deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på fjerdepladsen. Næste mulighed at sætte tre point ind på kontoen er 5. april, når Slagelse B&I venter på udebane.

