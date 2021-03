FA 2000 tog favoritsejr over bundholdet Brønshøj

Kampens første scoring faldt til FA 2000 efter 29 minutter,FA 2000 stod også for kampens andet mål. ni minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til FA 2000, da Lucas Simonsen scorede.Brønshøj reducerede kort inde i anden halvleg,Der skulle ikke gå lang tid af anden halvleg, før Brønshøj fik udlignet på mål af Aleksandar Lazarevic.FA 2000 scorede det afgørende mål i det 69. minut,Aleksandar Lazarevic måtte tidligt i bad, da han i slutningen af kampen fik direkte rødt kort. Det betød, at Brønshøj spillede ti mod elleve resten af kampen. Der blev ikke scoret flere mål eller delt flere røde kort ud resten af kampen, og kampen endte derfor 3–2.FA 2000 overhaler med sejren Næstved og AB Gladsaxe i tabellen. De ligger på tredjepladsen. Nu venter en vinterpause i 2. Division Grp. 2, og derefter skal en tur til Vanløse IF i næste runde. Brønshøj ligger fortsat på 11. pladsen i 2. Division Grp. 2. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder AB Tårnby på hjemmebane.

