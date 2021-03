FA 2000 tog sejr over FC Roskilde

Sidste gang FC Roskilde og FA 2000 mødte hinanden, endte det med en 2–1-sejr til FA 2000. De tog endnu engang sejren i lørdag eftermiddags møde.Der blev kun scoret ét mål i opgøret. Efter 36 minutter sendte Lucas Lodberg bolden i mål til stillingen 1–0 til FA 2000.FA 2000 overhaler med de tre point Næstved i tabellen. De indtager nu fjerdepladsen i 2. Division Grp. 2. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod Brønshøj. FC Roskilde ligger efter nederlaget på en tiendeplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod Skovshoved, som venter på udebane på lørdag.

