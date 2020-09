FA 2000 tog tre sikre point mod Brønshøj

Efter 21 minutters spil scorede Lucas Simonsen kampens første mål for FA 2000.Brønshøj formåede at udligne efter 32 minutter til 1–1, da Bayan Fenwick sendte bolden i mål.Efter 54 minutter bragte Lucas Simonsen holdet tilbage i front 2–1.Lucas Sander Petersen gik tidligt i bad, da han efter 67 minutter fik direkte rødt kort. Det betød, at Brønshøj måtte undvære ham resten af kampen.Efter 77 minutter cementerede Sebastian Jacobsen FA 2000-sejren, da han nettede til slutresultatet 3–1.FA 2000 rykker med sejren op på andenpladsen. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder Slagelse B&I på hjemmebane. Brønshøj ligger efter nederlaget på en tiendeplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod Nykøbing FC, som venter på udebane på lørdag.

