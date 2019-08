Helsingør i pokal-fiasko

FC Helsingør har været igennem et par svære sæsoner, der har sendt holdet fra Superligaen til 2. division.

Tirsdag måtte klubben forlade pokalturneringen allerede i første runde, da det på eget græs blev til et nederlag på 0-2 til AB.

Helsingør har trods to nedrykninger i træk holdt fast i et fuldtidsprofessionelt setup, hvilket betød, at cheftræner Morten Eskesens mandskab var favorit i mødet mellem de to 2. divisionsklubber.

På banen var Helsingør med flere tidligere superligaspillere i startopstillingen også dominerende, men det lykkedes ikke at udnytte chancerne.

Helsingørs Emil Erbas havde i slutningen af første halvleg et hovedstød, der ramte overliggeren.

AB var anderledes effektive, og på to kontraangreb efter pausen scorede gæsterne til 1-0 og 2-0 på fem minutter.

Først kanonerede Seejou King med et langskud bolden op i målhjørnet til 1-0 fem minutter efter pausen.

Kort efter øgede netop indskiftede Albert Nørager til 2-0, efter at AB havde spillet sig igennem Helsingørs forsvar.

Der var flere kampe på programmet tirsdag aften i pokalturneringens første runde. Viborgs 1. divisionshold spillede sig videre med besvær, da Jammerbugt FC fra 2. division blev slået med 2-1 efter forlænget spilletid.

