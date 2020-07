Kæmpe drama: Oprykning på yderste mandat

FC Helsingør sikrede sig oprykning til 1. division efter et drama i Nordjylland, hvor Jammerbugt var ved at ødelægge festen

PANDRUP (Ekstra Bladet): Luk bare 'pagnen' op i Nordsjælland. FC Helsingør er nemlig klar til 1. division efter et nervepirrende oprykningsdrama mod Jammerbugt i sidste spillerunde i 2. division.

Oprykningskonkurrenterne fra Aarhus Fremad kom hurtigt komfortabelt foran mod Frem på Risvangen, så kravet til Helsingør i Nordjylland stod lysende klart: Minimum et point var påkrævet mod Jammerbugt for at sikre oprykningen.

Det lykkedes med nød og næppe, da Helsingør hentede 0-0 i Pandrup.

Det var dog først efter en trippelredning af Kevin Stuhr Ellegaard og et stolpeskud på det inderste af opstanderen fra Jammerbugt i de døende sekunder, at FC Helsingør kunne ånde lettet op og åbne champagnen efter nullerten.

Nordsjællænderne rykker op fra 2. division på en bedre målscore end Aarhus Fremad...

Der var drama og intensitet, da Jammerbugt og FC Helsingør tørnede sammen i 2. division. Foto: Claus Bonnerup

De små 40 medrejsende Helsingør-fans gjorde deres til at skabe en god atmosfære på Sparekassen Vendsyssel Arena, og som knægten med megafonen bramfrit råbte:

'Vi har rejst otte timer for at komme til det her lortestadion, så syng nu med for helvede'.

Det gjorde de så, og selv om FC Helsingør 'hører til' i 1. division med et setup, der minder om et fuldtidssetup, så emmer 2. division bare af klassisk, dansk fodboldstemning.

I disse corona-tider var der faktisk en imponerende atmosfære til oprykningskampen, og det var til at trække på smilebåndet over, at når tilskuerne skulle ned og pisse bag det ene mål, så skulle man lige spørge en orangeklædt sikkerhedsvagt om lov inden...

Stemningen var høj hos de medrejsende FC Helsingør-fans. Foto: Claus Bonnerup

Når man kigger på FC Helsingørs trup, så er der altså mere 1. division end 2. division over navnene. Bevares, Kevin Stuhr Ellegaard, Thomas 'TK' Kristensen og topscorer Jeppe Kjær har deres bedste dage bag sig, men har holdt et imponerende højt niveau sæsonen igennem.

Krydret med spillere som Daniel Norouzi, Mathias 'Mac' Christensen og Lucas Haren, så har nordsjællænderne allerede mandskabet til at begå sig på en højere hylde. Også når man tænker på, at stort set samtlige Helsingør-spillere i førsteholdstruppen er på en fuldtidskontrakt.

Meldingerne fra Helsingør-lejren er, at man holder fast på truppen og tilfører flere unge navne til den kommende sæson. Spændende bliver det i hvert fald at følge holdet, der så sent som i 2018 spillede i Superligaen - også selv om oprykningen blev sikret med det yderste af neglene...

Se mere fra oprykningsfesten på eb.dk senere lørdag og i avisen søndag.

