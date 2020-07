Skumsprøjt og lettelse: - Det er helt vanvittigt

Festen kunne begynde, da FC Helsingør sikrede sig oprykning til 1. division efter et gigantisk drama

2. Division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

PANDRUP (Ekstra Bladet): Glæden og lettelsen var ikke til at tage fejl af for Helsingørs spillere og stab, da det ene point var sikret mod Jammerbugt.

0-0 i Nordjylland betød nemlig oprykning på en bedre målscore end konkurrenterne fra Aarhus Fremad.

Lad champagnen flyde. FC Helsingør var sæsonens bedste hold i 2. division. Foto: Claus Bonnerup

Læs kampreportagen fra Jammerbugt-FC Helsingør her:

Se også: Kæmpe drama: Oprykning på yderste mandat

Netop som dommerens fløjte lød, sprintede alle mand ned mod de medrejsende fans, der havde skabt en fantastisk stemning kampen igennem.

Så kunne forløsningen ellers skriges ud, mens champagnen og øllene brusede ud på plænen i Pandrup.

- Det er en KÆMPE lettelse. Hele sæsonen har oprykning været målet, og jeg må erkende, at jeg var lidt bekymret, da jeg så os spille efter coronapausen. Det blev tæt med Aarhus Fremad til det sidste, men det vigtigste er, at vi levede op til favoritværdigheden og nu skal spille 1. division, sagde cheftræner Morten Eskesen, der bestemt havde grund til at puste lettet ud.

Cheftræner Morten Eskesen fik den lufttur, der hører sig til, når en oprykning er i hus. Foto: Claus Bonnerup

Helsingør var få centimeter fra at glippe oprykningen i dommerens tillægstid i det nordjyske. Et sandt ping-pong-spil foran Kevin Stuhr Ellegaards mål endte med en trippelredning fra den rutinerede keeper og et stolpeskud på det aller inderste af opstanderen.

- Det er helt vanvittigt. Vi var to centimeter fra stadig at være 2. divisionshold! Hvilken rutsjebanetur! Og nu står vi her, hvor det hele klappede alligevel.

- Vi havde det fornødne held, og jeg synes, vi har truppen og organisationen til at spille 1. division. Det er sindssygt fedt, at det lykkedes, sagde Kevin Stuhr Ellegaard, inden han blev afbrudt af et ølbad fra sine holdkammerater.

Kevin Stuhr Ellegaard og Helsingør-holdet kom på glatis mod Jammerbugt, men oprykningen blev sikret. Foto: Claus Bonnerup

Helsingør havde cirka 60 fans med på den lange tur til Pandrup. De blev belønnet med en nullert og en oprykning. Foto: Claus Bonnerup

Den tidligere Randers- og Elfsborgkeeper var dog rutineret nok til hurtigt at vende tilbage til sit svar.

- Det havde været en katastrofe, hvis oprykningen glippede. Vi har satset stort på at rykke op, og nu fik vi heldigvis belønningen. Det er så vigtigt for alle i klubben, sagde 37-årige Kevin Stuhr Ellegaard, der selv har to år tilbage af sin kontrakt med Helsingør og gerne luftede tanken om et gensyn med Superligaen.

- Ja, da. Alt kan ske, når vi står her i dag. Nej, det bliver sindssygt svært i 1. division, men vi kan sagtens begå os, er jeg sikker på.

Der skal festes i Helsingør, når spillerbussen når hjem fra Nordjylland. Foto: Claus Bonnerup

Hvordan skal det her fejres?

- Som et mesterskab. Masser af øl og fest med de her fantastiske holdkammerater. Jeg er jo snart en gammel mand, men jeg tror sgu, jeg bliver ved helt til midnat i aften...

Læs meget mere om 2. division herunder:

Vidste du, at Danmarks sjoveste fodboldspiller løber rundt i 2. Division? Læs om ham HER (+)

Du bestemmer: Hvem har scoret sæsonens mål i 2. division?

Absurd selvmål fra 30 meter

Uhyggeligt uheld: Scorer og hamrer hovedet ind i stolpen