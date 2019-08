Tidligere landsholdsspiller er vendt hjem: - Jeg havde flere tilbud på hånden

Med sine 36 år er den tidligere landsholdsspiller Thomas Kristensen den ubetingede alderspræsident på mandskabet i 2. divisionsklubben FC Helsingør.

Efter kort tid som ledig på markedet efter kontrakten udløb med australske Brisbane Roar, har han slået sig ned.

Udenlandseventyret er slut.

Thomas Kristensen skal vænne sig til at spille på kunstgræs i Helsingør. Foto: Anthon Unger

- Det var en familiebeslutning at vælge at tage hjem fra Australien. Nu havde vi været i udlandet i fem år, og vi har børn på syv og ti år, så det er på tide at komme hjem, siger han til Ekstra Bladet, da vi møder ham på den nye hjemmebane i Helsingør.

Han havde tankerne: var karrieren slut, eller var der mere i de ben, der har været med til at vinde fire danske mesterskaber?

Men tilbuddet fra Nord kunne han ikke sige nej til.

- Både sportsligt og geografisk ligger den her klub rigtig godt til mig.

- Det er en ambitiøs klub, men det er også en klub, der er rykket ned to år i streg, så der skulle måske noget nyt til. Nu har vi et nyt stadion, ny træner og en relativt ny trup, så det bliver spændende, og forhåbentlig kan vi være med i den sjove ende, siger han.

Et skridt ned

Niveauet er et skridt ned, i forhold til hvad den tidligere FCK-profil har været vant til.

- Er 2. division dit niveau, eller kunne du have fundet noget bedre?

- Det kunne jeg nok godt, men jeg afskrev hurtigt at skulle pendle meget. Måske kunne jeg have fundet en Superligaklub i Jylland eller en 1. divisionsklub på Sjælland, men det var ikke det, jeg ledte efter.

- Jeg skal være tæt på min familie, og vi skal have en hverdag op at køre, lyder det afklaret fra midtbanebanemanden.

Det er ikke penge, der driver værket. Foto: Anthon Unger

Ikke for pengene

FC Helsingør tilbyder som den eneste 2. Divisionsklub fuldtidskontrakter til spillerne, hvis niveauet er til det. Alligevel er det ikke lønchecken, der har trukket Thomas Kristensen til klubben.

- Jeg er ikke taget til Helsingør for at tjene en masse penge, og det er heller ikke derfor, jeg er fortsat med at spille fodbold. Det er, fordi jeg stadigvæk kan lide at spille fodbold og synes, at det her projekt passer mig godt.

- Gennem min karriere har jeg tjent fint med penge, men det er ikke sådan, at jeg bare kan læne mig tilbage. Jeg har tænkt mig, at jeg skal arbejde i mange år fremover, siger 'TK', der til december starter sin træneruddannelse.

Cypern ringede

Selvom arbejdsgiveren nu er i Nordsjælland, var det ikke langt fra, at udenlandseventyret havde fortsat.

- Der har været andre tilbud fra klubber blandt andet på Cypern. Men det var ikke det, jeg havde lyst til, for så skulle vi til at flytte igen.

- Er I blevet mætte af fodboldoplevelser?

- Det ved jeg ikke, men nu har det i mange år foregået på mine præmisser, hvor min kone og børn har fulgt med.

- Fodbolden har givet os fantastiske oplevelser, men vi må også være realistiske og sige, at jeg er virkelig i min karrieres efterår, siger han med henvisning til, at alderen er begyndt at presse på.

Den australske drøm

Tiden i Australien vil 'TK' ikke være foruden. Foto: PATRICK HAMILTON / Ritzau Scanpix

Efter at have boet på adresser i København og Holland viste den australske levevej sig at være en omvæltning, da Thomas Kristensen skrev under med Brisbane Roar i 2016

- Lige pludselig var du på den anden side af jorden med en helt anden kultur og et helt andet klima, så det har været utroligt lærerigt både som fodboldspiller, men også for hele familien.

- Man er virkelig langt væk fra alting. Samtidig har det gavnet børnene at gå tre år i australsk skole, og vi har som familie lært at stå på egne ben uden, at bedsteforældrene er lige rundt om hjørnet til at hjælpe.

Udlandseventyret er slut, men karrieren er det ikke. Foto: Anthon Unger

Hvad har han lavet?

Man skal være dedikeret Thomas Kristensen-fan eller Brisbane Roar-tilhænger, hvis man hjemme fra sofaen i Danmark har fulgt med i, hvad danskeren har bedrevet.

- Hvad er din største oplevelse fra turen?

- Det var jo en oplevelse i sig selv, at det i stedet for at hedde Horsens og Hobro ude, så spillede man i Melbourne, Sydney og på New Zealand.

- Destinationer, som folk normalt drømmer om at rejse til, men det var hverdag for mig. Fire hold i rækken spiller i Sidney, så der var vi hele tiden.

Den korteste udebanetur i den australske liga er 1000 kilometer, mens turen til Perth tager seks timer i fly.

- Det vænnede man sig til, og det er ikke så anderledes i forhold til at sidde i en bus i tre timer. Anderledes er det, at udebaneturen tager tre dage.

- Her er det normalt, at man ankommer dagen inden kampen og først tager afsted dagen efter, siger Kristensen.

Fire mesterskaber og Champions League

I en periode var Thomas Kristensen anfører i FCK. Foto: Lars Poulsen

Når man har rundet 36 år, er det tilladt at tage et tilbageblik på, hvad man har været igennem sin 17 år lange karriere, der endnu ikke er slut.

- Jeg har været glad for de valg, jeg har taget, så der er som sådan ikke noget, jeg fortryder. Men om det kunne være blevet til mere eller mindre, ved jeg ikke. Dengang jeg tog til FCK, havde jeg mulighed for at komme til Serie A. I øjeblikket kan man tænke, at det ville være spændende at prøve, men jeg fik seks fantastiske år i FCK med fire mesterskaber, to pokalsejre og to gange Champions League.

- Det er ikke sådan, at det ene opvejer det andet, og der er ting, som kunne have været sjovt at prøve, men jeg har været glad for de valg, jeg traf i stedet, siger Thomas Kristensen.

På et tidspunkt havde Thomas Kristensen muligheden for at komme til Serie A. I stedet valgt han FCK. Foto: Anthon Unger

Slog Tevez ud

Karrieren har været fyldt med store oplevelser, som danskerne har kunne følge med i hjemme fra stuerne, indtil turen gik til Australien. Men bare fordi signalet er slukket, fortsætter karrieren stadigvæk.

- Jeg har spillet i den asiatiske Champions League, hvor vi slog et af de største hold fra Kina ud. Et hold, der havde Carlos Tevez, så der er rigtig meget at se tilbage på.

- Hvad er du så mindst glad for at se tilbage på?

- Jeg synes ikke, at der er noget, jeg fortryder. Der var perioder i FCK, hvor jeg ikke spillede så meget, hvilket var ærgerligt, siger Thomas Kristensen.

- Det er heller ikke nogen hemmelighed, at FCK’s fans var efter dig i en periode …

- Jo, men det har jeg aldrig brugt meget tid på. Jeg var glad for dem, der var vigtige for mig som min træner og medspillere, og at de var tilfredse med, hvad jeg leverede.

- Fans vil altid have mere, så det var aldrig noget, jeg tænkte på.

