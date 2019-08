Tidligere Superliga-profil og landsholdsspiller vender hjem

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

I weekenden fløjtes 2. divisionen atter i gang efter sommerpausen. Og det bliver med Thomas 'TK' Kristensen som en af aktørerne, efter det er lykkedes FC Helsingør at overtale midtbanespilleren til at forlænge karrieren med yderligere et år i første omgang.

Henover sommeren har Kristensen trænet med hos nordsjællænderne, hvilket har været med til at overbevise ham om, at støvlerne ikke skal stilles på hylden endnu.

- Truppen virker rigtig god, og det har været fantastisk at komme herop og blive bekræftet i, at jeg stadig havde lysten og evnerne til at fortsætte. Der er mange unge spillere her, både fra Danmark og udlandet, og det er da planen, at jeg qua min alder og erfaring kan give nogle erfaringer fra mig, hvis der ellers er nogen, der kan bruge dem, fortæller Thomas Kristensen.

Efter to nedrykninger i streg er FC Helsingør gået fra Superligaen til 2. division, hvorfor cheftræner Morten Eskesen er på udkig efter spillere, der kan hjælpe med at bryde den negative spiral. Det håber han, 'TK' kan være med til.

- Han kommer med en meget stor erfaring fra allerhøjeste niveau og en udpræget vinderkultur, der er noget af det, han skal være med til at bygge op her i klubben, siger Morten Eskesen.

Thomas Kristensen har tidligere tørnet ud for både FC Nordsjælland og FC København, hvor det blev til 250 Superliga-kampe og 22 scoringer og fire danske mesterskaber. På det danske landshold har 'TK' (hidtil) spillet syv landskampe uden dog at komme på scoringstavlen.

