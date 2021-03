FC Roskilde taber til Avarta

Begge hold kom til kampen med en sejr i seneste runde, men denne lørdag kunne kun Avarta ogå fra banen med tre point efter et tæt opgør, som sluttede 1–0.Opgørets enlige scoring faldt efter 16 minutter til Avarta, da August Vitus Frandsen bragte gæsterne foran.Med sejren overhaler Avarta Brønshøj i tabellen, og de indtager nu 11. pladsen i 2. Division Grp. 2. I næste runde venter AB Gladsaxe på udebane, hvor de igen skal forsøge at tage de tre point. Nederlaget betyder ikke noget for FC Roskildes placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på tiendepladsen. De skal i næste runde forsøge at rejse sig efter dagens nederlag, når de møder Næstved på udebane 5. april.

