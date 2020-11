FC Roskilde tog alle tre point mod KFUM Roskilde

Mens FC Roskilde gik ind til opgøret med et nederlag til FA 2000 i seneste runde, havde KFUM Roskilde en sejr over Skovshoved med i bagagen. I dag var det dog hjemmeholdet, som med en smal 1–0-sejr kunne juble over at tage alle tre point.Efter 67 minutter noterede FC Roskilde sig kampens enlige scoring, da Andreas Maarup scorede til 1–0.Med sejren rykker FC Roskilde op på en ottendeplads. De møder i næste runde Nykøbing FC 14. november. KFUM Roskilde forværrer med nederlaget deres placering og ligger på en niendeplads. De skal i næste runde forsøge at rejse sig på hjemmebane, hvor Avarta kommer på besøg 14. november.

