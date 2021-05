FC Roskilde vandt over Vanløse IF efter comeback

Vanløse IF noterede sig det første mål efter 56 minutter, da Sebastian Stage viste målnæse og fik bolden i kassen.FC Roskilde besvarede Vanløse IF's første scoring med en udligning til 1–1 efter 78 minutter, da Valdemar Schousboe fik bolden i mål.FC Roskildes Andreas Maarup afgjorde kampen med sin scoring til 2–1 i de døende sekunder af første halvleg.FC Roskilde overhaler med de tre point Vanløse IF i tabellen. De ligger på syvendepladsen. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Grp. 2, og her venter Brønshøj på udebane. Vanløse IF ligger efter nederlaget på en ottendeplads. Næste modstander hedder Skovshoved, som venter på hjemmebane 15. maj.

