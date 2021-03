FC Sydvest 05 Tønder kunne ikke at vinde over kriseramte SfB-Oure FA

I de døende minutter af første halvleg scorede SfB-Oure FA det første mål, da Elias Lamnaouar nettede.SfB-Oure FA fordoblede sin føring kort inde i anden halvleg, da Oscar Vejle sendte bolden ind bag keeperen.Der skulle ikke gå mere end fire minutter efter SfB-Oure FA's 2–0-scoring før, at FC Sydvest 05 Tønders Mads Vestergaard Petersen reducerede til en 1–2-stilling.FC Sydvest 05 Tønder formåede at udligne til 2–2, da Benjamin Zjajo lugtede blod og sendte bolden i mål for sit hold.Det tog ikke lang tid for FC Sydvest 05 Tønder at bringe sig foran, da Benjamin Zjajo endnu engang kom på måltavlen og sendte kuglen i nettet.Efter 84 minutter udlignede Fridtjof Rosenbaum til 3–3 og bragte SfB-Oure FA tilbage i kampen.Det tog ikke lang tid for SfB-Oure FA at tage føringen, da Philip Stoustrup scorede til 4–3.Med få minutter tilbage sikrede FC Sydvest 05 Tønder sig det ene point, og manden bag scoringen var Martin Hedeager Jensen.SfB-Oure FA ligger efter det uafgjorte resultat fortsat på 13. pladsen i 2. Division Grp. 1. Næste runde byder på en udekamp mod Thisted 28. marts. FC Sydvest 05 Tønder ligger efter pointdelingen fortsat på tiendepladsen i tabellen. På lørdag venter Dalum IF, som kommer på besøg i næste runde.

