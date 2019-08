Dansk klub henter samme spiller for fjerde gang

Silas Songani er FC Sydvest-spiller nok engang. Han er nemlig kommet til klubben for fjerde gange.

Tidligere har han været lejet til klubben fra SønderjyskE tre gange, og nu skriver han altså under på sin fjerde tørn for klubbben.

Ifølge Jydskevestkysten henter FC Sydvest derudover en englænder i skikkelse Joe Guinchard.

Begge spillere har fået kontrakt frem til vinterpausen.

- Vi er glade for at kunne fortsætte med Silas. Han kender klubben godt og er en spiller fra øverste hylde, som sidste sæson viste, at der er mål i støvlerne. Samtidig har vi oplevet en god lokal støtte på udebane, kan man sige. Det begyndte med Henrik Madsen, som selv tog på college, og han fandt Joe, og han har sat det i værk for os, siger formand i klubben, Thorsten Simonsen.

FC Sydvest har indledt den sæsons 2. division med en sejr og et nederlagt.

Du kan følge hele FC Sydvests sæson på Ekstra Bladet, hvor vi sender alle divisionens kampe live.

