Flere ansatte flygter fra Jammerbugt FC

Der er snart ikke flere ansatte i administrationen tilbage i Jammerbugt FC, da flere har meddelt, at de ikke vil fortsætte i klubben. Ejeren, Klaus-Dieter Müller, bekræfter afgangene

En personale-flugt i den kaosramte klub Jammerbugt FC er i fuld gang.

TV 2 Nord skriver tirsdag, at hele administrationen omkring klubben har sagt op, og det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger.

Mange forlader klubben, inden juni bliver til juli, og når truppen mødes om en måneds tid for at træne forud for sæsonstarten i 2. division, vil det være uden de bærende skikkelser, der har været en del af mandskabet i lang tid.

Det bekræfter flere i administrationen overfor Ekstra Bladet tirsdag aften. Begrundelserne lyder på, at klubben ikke længere er det, den har været.

Jammerbugt FC kom på tyske hænder i foråret sidste år, da forretningsmanden Klaus-Dieter Müller først overtog ejerskabet og efterfølgende direktørstolen i klubben.

Siden har der til tider været kaotiske tilstande i Pandrup, hvor historier om manglende løn til spillere, udeblevne betalinger til sponsorer og skatterfarcer blot er et udpluk af de ting, der løbende er dukket op.

I april måtte seks spillere fra Jammerbugt FC forlade Jetsmark Idrætscenter, fordi klubben ikke havde betalt penge til centeret. Foto: Claus Bonnerup

Som det ser ud lige nu, er det derfor Klaus-Dieter Müller, der alene skal køre Jammerbugt FC videre i landets tredjebedste række, medmindre der kommer nye kræfter til.

Og det vil der komme, slår Müller fast og bekræfter, at flere ansatte er fortid.

- En del af personalet vil gerne stoppe, fordi de har brug for at lave noget andet. Det er rigtigt. Men vi er allerede i gang med at finde erstatninger, siger han til Ekstra Bladet.

- Kan du forstå, at de gerne vil stoppe efter alt det, der har været fremme om klubben?

- Det er jo deres valg, men nu skal vi kigge fremad, fortæller han kortfattet.

Mandag blev det en kendsgerning, at en af klubbens sponsorer, Jørns Busrejser, har sendt Jammerbugt FC til inkasso, fordi aftalerne mellem parterne ikke er blevet overholdt.

Inkassovarslet blev indgivet på grund af manglende betalinger fra Klaus-Dieter Müller.

Men pengene er på vej, oplyser ejeren, der dog stadig har til gode at tale med Finn Jensen, der er direktør i Jørns Busrejser.

