Flere flygter fra kaosklub

En stribe sponsorer har valgt at trække sig fra fodbolddivisionsklubben Jammerbugt FC.

Det skyldes rod med lønninger, manglende betaling af lokale erhvervsdrivende og for få lokale spillere.

DR Nordjylland har været i kontakt med 30 sponsorer. Ud af dem er 12 vendt tilbage med en melding om, at de for nyligt har trukket sig som sponsorer eller kommer til at gøre det i den nærmeste fremtid.

En af dem er Allan Møller fra Møllers Malerfirma i Pandrup.

- Grunden til, at jeg ikke forlænger, er, alle de uheldige historier om, hvordan man behandler spillerne, som kommer frem i medierne, og at vi absolut ingen informationer får fra klubejeren.

Det er endnu ikke lykkedes DR Nordjylland at få en kommentar fra klubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, til sagen.