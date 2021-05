Flot comeback sikrer AB Gladsaxe sejren over FC Roskilde

Efter blot syv minutter noterede FC Roskilde sig det første mål i kampen, da Magnus Krogh Hansen sendte bolden forbi AB Gladsaxes målmand.På trods af deres tidlige scoring, formåede AB Gladsaxe dog at reducere til 1–1 efter 24 minutter, da Rasmus Moeller sendte bolden i mål på et straffespark.Der gik kun 33 minutter af kampen før, Daniel Warmbach bragte holdkammeraterne foran med 2–1.Kampens fjerde mål blev scoret af Emil Mygind, der udbyggede AB Gladsaxes føring til 3–1.Mathias Kisum gik et tidligt i bad i møde, da han efter 65 minutter fik direkte rødt kort. Det betød, at AB Gladsaxe måtte undvære ham resten af kampen.Efter 89 minutter formåede FC Roskilde at reducere med kampens sidste mål, da Monday Etim sendte bolden i nettet på et straffespark.AB Gladsaxe ligger efter sejren fortsat på en tredjeplads. FC Roskilde ligger efter nederlaget fortsat på en syvendeplads.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk