Flot comeback sikrer B 93 sejren over Holstebro Boldklub

Allerede efter tre minutter noterede Holstebro Boldklub sig det første mål,Holstebro Boldklub stod også for kampens andet mål. to minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til Holstebro Boldklub, da Sebastian Lau viste målinstinkt og sendte bolden i nettet.Det tog ikke lang tid for Niels Morberg at bringe B 93 tilbage i kampen med en scoring til 1–2.Jeppe Erenbjerg formåede at udligne for B 93, da han efter 19 minutter sendte bolden i nettet.Hassan Elsayed scorede i det 70. minut det afgørende mål til stillingen 3–2, som skaffede B 93 alle tre point.Med sejren fik B 93 dermed den optimale start på den nye sæson. Holstebro Boldklub fik på den anden side slet ikke den ønskede start på sæsonen.

