Flot comeback sikrer FA 2000 sejren over FC Roskilde

Kampens første mål faldt allerede efter to minutter, da Casper Grening satte bolden ind bag målmanden til en tidlig FC Roskilde-føring.Den tidlige dukkert rystede dog ikke FA 2000, der efter 40 minutter udlignede til 1–1, da Sebastian Jacobsen scorede.Lucas Lodberg scorede det afgørende mål i det 85. minut til resultatet 2–1 til FA 2000.FA 2000 overhaler med de tre point Hillerød Fodbold og Vanløse IF i tabellen. De ligger på femtepladsen. Næste mulighed for igen at hente tre point er på fredag mod HIK på udebane. FC Roskilde ligger fortsat på niendepladsen i 2. Division Grp. 2. Næste runde byder på en hjemmekamp mod KFUM Roskilde.

