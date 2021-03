Flot comeback sikrer HIK sejren over Skovshoved

Kampens første mål blev scoret af Gregers Arndal-Lauritzen efter 44 minutter. Dermed kunne Skovshoved tage føringen.Ikke mere end otte minutter senere formåede HIK at udligne til 1–1, da Mohamad Al-Naser nettede og satte kampens andet mål ind.Skovshoved kom efter 76 minutter en spiller i undertal, da Gregers Arndal-Lauritzen modtog sit andet gule kort. Det røde kort satte Skovshoved i en svær situation, og de fik da heller ikke point med fra kampen.HIK tog føringen efter 78 minutter, da Yousef Salech viste skarphed fra straffesparkspletten og satte bolden i mål til stillingen 2–1.I slutningen af kampen cementerede Julius Lip HIK-sejren, da han scorede til slutresultatet 3–1.De tre point rykker ikke på HIK's placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på andenpladsen. Nu venter en vinterpause i 2. Division Grp. 2, og derefter skal en tur til AB Tårnby i næste runde. Nederlaget var Skovshoveds tredje nederlag i træk, og de indtager nu 13. pladsen i 2. Division Grp. 2 i 2. Division Grp. 2. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder FC Roskilde på hjemmebane.

