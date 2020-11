Flot comeback sikrer Nykøbing FC sejren over Næstved

Efter 22 minutter noterede Næstved sig det første mål, da Christoffer Thrane fik bolden forbi Nykøbing FC's målmand.I første halvleg modtog Næstveds Edson Aquino sit andet gule kort, hvilket resulterede i et rødt. Det røde kort skulle vise sig at blive dyrt for Næstved, som ikke kunne holde føringen.Kort inde i anden halvleg kom Næstved yderligere foran, da Abdoulai Njai fik bolden i mål.60 minutter skulle der gå, før Sebastian Koch reducerede med kampens tredje mål til 1–2.Efter 74 minutter udlignede Nykøbing FC til 2–2, da Jacob Egeris satte kampens fjerde scoring i nettet.Mathias Kristensen sørgede for, at Nykøbing FC i det 90. minut snuppede alle tre point, da han scorede til 3–2.Med den ottende sejr i sæsonen ligger Nykøbing FC på førstepladsen i tabellen. Næste runde byder på en udekamp mod AB Gladsaxe på søndag. Næstved tabte dermed for første gang i sæsonen, og de intager nu fjerdepladsen i tabellen. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på søndag, når de i næste runde møder Vanløse IF på hjemmebane.

