Fodboldens gråzone: Meget mærkeligt hvis vi ikke må

Divisionsforeningen og Kulturministeriet skal i løbet af ugen finde ud af, om der fortsat kan spilles 2. divisionskampe, efter at regeringen har lavet nye restriktioner for at stoppe smitte af corona

Opdatering: I den nye bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arbejdspladser. 2. Divisions klubberne er arbejdspladser med lønnet personale, og dermed kan de fortsætte med at afvikle turneringen.

Dialog mellem regeringen og Divisionsforeningen har den seneste tid nærmest været ikke-eksisterende, men det bliver nu ændret.

Divisionsforeningen skal de kommende dage tale med Kulturministeriet. Emnet er ikke, om der må komme flere end 500 mennesker ind til Superliga-kampe.

I stedet drejer det sig om 2. division.

Direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen mener, at der fortsat kan spilles kampe i 2. division. Foto: Linda Johansen

Efter fredagens pressemøde og yderligere corona-restriktioner, hvor bl.a. forsamlingsforbuddet blev sat ned til ti fra mandag, lagde DBU følgende besked ud på deres hjemmeside:

'Restriktionerne i samfundet betyder, at dansk fodbold nu delvist må lukke ned i foreløbigt i fire uger fra på mandag. Det gælder for alle voksne fodboldspillere, imens børn og unge under 21 år får lov at spille videre som hidtil.'

Efter planen mangler der fortsat at blive spillet fire runder i 2. division i efteråret. Foto: Claus Bonnerup

Spørgsmålet er så, om det også gælder for 2. division.

- Det regner vi med at finde ud af i løbet af ugen. I langt de fleste klubber i 2. division får man honorar for at spille, så vi mener, at der er arbejdspladser, og at man har lov til at spille kampene på linje med de to andre rækker (1. division og Superligaen, red.), siger direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

- Har I dialog med Kulturministeriet?

- Kulturministeriet har sendt et udkast til retningslinjer, som skal diskuteres og bringes på plads i løbet af ugen.

- Flere 2. divisionshold og Danmarksseriehold er stadig med i pokalturneringen. Hvad er status på den?

- Vores udgangspunkt er, at pokalturneringen er en professionel turnering, som giver adgang til en europæisk turnering, så den bør falde ind under at være det (en turnering, der kan fortsætte, red.).

2. division bør ikke være en del af dansk fodbolds delvise nedlukning de næste fire uger, mener Claus Thomsen. Foto: Philip Davali

- Vi vil synes, at det er meget mærkeligt og besynderligt, hvis kampene ikke kan spilles i 2. division og Sydbank Pokalen. Det vil vi ikke kunne forstå meningen i sundhedsfagligt eller retningslinjemæssigt.

- Har Kulturministeriet meldt ud til jer, om de overvejer at aflyse kampene?

- Nej, det har de ikke.

Kulturministeriet er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

