Fodboldspiller helt nøgen på tv: Én ting hører han for

Det er ikke hver dag, at en fodboldspiller optræder splitterhansjørgen på tv.

Ikke desto mindre var det, hvad angriber i 2. division Morten Thomsen gjorde, da han deltog i det populære Zulu-program ‘Date mig nøgen’, hvor helt nøgne singler skal forsøge at finde en date og muligvis kærligheden.

- Det var for at gøre oprør, at jeg var med. Det var for at sige, at jeg er ligeglad med, hvad alle andre tænker om mig.

- Det er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Det er bare sjov og ballade. Det har jeg hørt meget for på holdet. Det er noget, vi griner af, siger den 29-årige Jammerbugt FC-spiller til Ekstra Bladet.

- Jeg fik sagt i programmet, at der var én ting, jeg ikke kunne lide ved min krop. Det var mine tynde ankler. Det har jeg hørt for lige siden. Ikke kun blandt holdkammerater men også i min omgangskreds. Det hænger stadig ved, og det vil det blive ved med.

Deltagerne skal også sige, hvad de bedste kan lide ved deres krop.

- Det var mine tatoveringer. Jeg skulle jo sige et eller andet. Jeg kunne ikke sige, det var hele kroppen.

Var på tv-date

Jammerbugt FC-angriber Morten Thomsen fik en date ud af deltagelsen. Foto: TV 2

Morten Thomsen er Jammerbugt FC’s topscorer med seks træffere i 2. division denne sæson.

Men uden for banen har han også succes. Angriberen har efter ‘Date mig nøgen’ fået en kæreste. I programmet kom Morten Thomsen dog også på date, da han blev valgt blandt fem fyre.

- Vi var på date og snakkede fint sammen, og ja… Vi har ikke set hinanden efterfølgende. Til opfølgningen fik jeg afvist hende lidt. Hun var interesseret i mere, men det var jeg ikke.

- Det er lidt en sjov historie. Jeg var til optagelse sidst i september, og så bliver det først vist i marts. Den første weekend i oktober møder jeg min nuværende kæreste. Det var lidt problematisk at fortælle hende, at jeg 3-4 måneder senere var med i et program.

- Hun så det faktisk. Der var hun ikke videre begejstret, men altså der var ikke så meget at gøre.

Morten Thomsen deltog i 'Date mig nøgen' for at gøre oprør. Foto: TV 2

Kæmper om tv-penge

2. division bliver endelig sparket i gang igen lørdag. Jammerbugt FC er kommet med i den sjove halvdel, hvor de skal møde de seks bedste hold fra østrækken.

Selvom de ikke kan nå at rykke op, er kampene ikke uden betydning.

- Vi kan rykke nogle pladser op, hvor der er tv-penge at spille om, så vi har bestemt noget at spille om.

- Formen er fin. Vi har ikke kunnet træne som hold, men har holdt os i gang individuelt. Vi har været hjemsendt og ikke haft træninger før i sidste uge, så det har været på eget initiativ at holde formen ved lige.

- Vi havde første interne træningskamp her til aften (tirsdag, red.), og det så meget fint ud.

Morten Thomsen Angriber

29 år (7. maj 1991)

190 cm høj

56 kampe, 14 mål og 1 assist for Jammerbugt FC

Tidligere klubber: AaB's 2. hold og Løgstør

Uddannelse: Medicin med industriel specialisering Cheftræner Bo Zinck om Morten Thomsen: - Morten har scoret rigtig mange mål og har været topscorer for AaB i Danmarksserien sæsonerne, før han kom til Jammerbugt FC. - Han er fysisk stærk, har masser af power, tager nogle gode dybe løb og så er han en boksspiller med målnæse. Kilder: Transfermarkt.com og Jammerbugtfc.dk Vis mere Luk

Jammerbugt FC spiller lørdag ude mod Avarta.

