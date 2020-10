Frem fortsætter den gode stime med sejr over Næsby

Efter blot ti minutter faldt kampens første mål, da Paul Ngongo Iversen bragte Frem foran.De satte sig hurtigt derefter på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Lucas Balck sendte bolden i nettet.Kampens tredje mål blev scoret af Matthias Andersen, der udbyggede Frems føring til 3–0.Efter 69 minutter reducerede Marcus de Claville efter at have sendt bolden i nettet til stillingen 1–3.Efter 79 minutter cementerede Paul Ngongo Iversen Frem sejren yderligere, da han sendte bolden i nettet for sidste gang i kampen til slutresultatet 4–1. Han kan dermed notere sig for sit andet mål i kampen.Frem fortsætter med sejren deres gode form og ligger i øjeblikket på en andenplads i tabellen. Næsby ligger efter nederlaget fortsat på en 12. plads.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk