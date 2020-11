Frem fortsatte deres gode stime mod Holbæk B&I

Efter 77 minutter scorede Paul Ngongo Iversen til 1–0 til Frem. Kampens andet og sidste mål stod Frem også for og efter 90 minutter stod der 2–0, da Lucas Balck fik bolden i mål.Frem fortsætter deres gode form og indtager en øjeblikkelig andenplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag i udekampen SfB-Oure FA. Nederlaget ændrer ikke Holbæk B&I's øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 1, hvor de fortsat ligger på 11. pladsen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Brabrand.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk