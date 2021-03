Frem taber med to mål til Dalum IF

Allerede efter ti minutter fik Dalum IF en drømmestart, Dalum IF havde en god dag på kontoret, og efter 90 kom kampens sidste scoring til slutresultatet 2–0,Dalum IF ligger efter de tre point på en sjetteplads. I næste under venter Brabrand på hjemmebane. Det var Frems blot anden nederlag i sæsonen, og det efterlader dem på tredjepladsen i tabellen. Dagens nederlag skal i næste runde revancheres mod Holstebro Boldklub, som venter på udebane 21. marts.

